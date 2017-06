| Sven Warnecke

Langenhagen

Fünf Jahre müssen genügen: Jetzt hat Niklas Kleinwächter die ehrenamtliche Begleitung des Langenhagener Stadtschülerrates beendet. Der Politikwissenschaftler will sich nun verstärkt um seine berufliche Zukunft kümmern. Ihm schwebt etwas in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor.

Langenhagen. Seit August 2012 hatte Niklas Kleinwächter den Langenhagener Stadtschülerrat ehrenamtlich begleitet. Nach fünf Jahren beendet er nun sein Engagement. Er ist eigenen Angaben zufolge jetzt auf der Suche nach einem Job. Diese könne im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit liegen. Etwa in Verbänden, „aber weniger in politischen“, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung. Der heute 26-jährige Langenhagener war zwischen 2005 bis zu seinem Abitur im Jahr 2010 in der Schülervertretung am Gymnasium Langenhagen aktiv. Unter anderem auch zwei Jahre von 2007 bis 2009 Vorsitzender des Stadtschülerrates und Schülervertreter im Bildungsausschuss im Rat der Stadt.

Mit dem Abitur beendete er zunächst sein Engagement. Doch nach dem zweiten Semester seines politikwissenschaftlichen Studiums suchte Kleinwächter ein weiteres Betätigungsfeld. „Ich wollte die Theorie aus dem Studium mit Praxiserfahrung anreichern“, sagt er. Die kommunale Schülervertretung erschien ihm da genau richtig. „Ich wollte Politik und Demokratie vermitteln. Die Schnittstelle von Schülervertretung und Kommunalpolitik ist der erste Ort, an dem junge Menschen damit in Verbindung kommen“, meint er.

Mit der Mischung aus eigener Erfahrung aus seiner Zeit im Stadtschülerrat und den neuen Einblicken aus dem Studium der Politikwissenschaften begleitete Kleinwächter in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung fünf Schuljahre lang die Schülervertreter ehrenamtlich.

Dabei konnte er Tipps zu Fragen geben: „Wie schreibt man Einladungen? Wie funktioniert das Rathaus? Was sind kommunalpolitische Themen?“, zählt er auf. „Ich wollte in erster Linie Impulse geben und bei Problemen Ansprechpartner sein“, sagt der 26-jährige. „Dass der Altersunterschied nicht so groß war, hat sicher noch einmal Berührungsängste abgebaut“, ist er sich inzwischen sicher.

„Je mehr die Schüler selber gemacht haben, desto weniger musste ich tun. Das war immer das Ziel. Im letzten Schuljahr konnte ich mich schon sehr zurücknehmen“, bilanziert er heute. „Jetzt muss ich zumindest in diesem Bereich mein ehrenamtliches Engagement komplett einstellen, als Ehemaligenbeauftragter im Förder- und Ehemaligenverein am Gymnasium Langenhagen bleibe ich aber mit der Entwicklung der Schullandschaft in Langenhagen in Berührung“, kündigt Kleinwächter an.