Der Quartierstreff in Wiesenau wirbt mit einem neuen Angebot. © Zottl

Langenhagen

Hausaufgaben in aller Ruhe erledigen

Neues Angebot im Quartierstreff: Es heißt „Mathe, Deutsch und was noch?“ Beim neuen Hausaufgaben-Treff kommt alles auf den Tisch, was in der Schule dran ist. Nach Auskunft von Quartierstreff-Leiterin Claudia Koch können Kinder dann in ruhiger Atmosphäre Aufgaben erledigen oder Referate vorbereiten.