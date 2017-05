Der Wasserschaden in der Sporthalle der Grundschule Engelbostel wird ab Montag behoben.© Hartung

| Sven Warnecke

Langenhagen

Schulsporthalle ist ab Montag gesperrt

Wegen eines Lecks in der Regenwassergrundleitung ist der Boden der Engelbosteler Schulsporthalle beschädigt. Die Reparatur beginnt nach Auskunft von Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl nun am Montag, 15. Mai. In der Folge bleibt das Gebäude vorerst geschlossen.