Es darf wieder getrommelt werden! Die Musikschule nimmt noch Anmeldungen zur musikalischen Früherziehung entgegen. Neue Kurse starten im September.© Meike Unger

Langenhagen

Freie Plätze in musikalischer Früherziehung

In der Musikschule Langenhagen beginnen im September wieder neue Kurse für Kinder. Sowohl in musikalischer Früherziehung für Kinder zwischen vier bis fünf Jahren sowie im Musikgarten, in dem Eltern mit Kindern zwischen achtzehn Monaten und drei Jahren musizieren können, sind noch Plätze frei.