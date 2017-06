Die Musical-AG begeistert mit ihrem Auftritt die Massen.© privat

Langenhagen

Musical „School´s out“: Genialer Auftritt

Ohne Zugabe ging hier nichts: In der vollbesetzten Aula des Schulzentrums musste die Musical-AG der IGS Langenhagen noch eine Zusatzschicht einlegen, ehe die Besucher die Schüler nach ihrem Auftritt in den Feierabend entließen. Am Mittwoch gibt es nun noch einen kleinen Nachschlag.