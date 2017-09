Die Feisten - also Mathias 'C.' Zeh und Rainer Schacht - geben sich in Langenhagen mal wieder die Ehre.© Christoph Mischke

| Sven Warnecke

Langenhagen

Mimuse feiert gleich zwei Premieren

Sie sind in der Stadt schon lange keine Unbekannten mehr: die Feisten. Nun präsentieren sie am 23. September ihr neues Bühnenprogramm "Adam & Eva" - als Premiere in Norddeutschland. Bereits am 14. September ist Martin Zingsheim mit "Aber bitte mit ohne“ zur Vorpremiere seines Programms zu Gast.