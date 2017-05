Die Polizei sucht nach einer Reihe von Einbrüchen die Täter und bittet um Zeugenhinweise.© Symbolbild (Archiv)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Einbrecher randalieren in der Musikschule

Die Polizei sucht Unbekannte, die in die Langenhagener Musikschule, in eine Kindertagesstätte am Söseweg sowie in zwölf Gartenlauben in Godshorn eingebrochen sind. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.