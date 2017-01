Vertreter Langenhagener Kirchengemeinden freuen sich auf Veranstaltungen zum Luther-Jahr. Pastor Torsten Kröncke und Kantor Arne Hallmann von der Elisabeth-Gemeinde, Dr. Werner Merten, aktiv in der Martinskirche, Frank Foerster, Pastor in St. Paulus, und Dieter Rudolph-Rodekohr, Pastor an der Emmaus-Gemeinde.© Gabriele Gerner

Langenhagens Kirchengemeinden begehen das Lutherjahr mit besonderen Veranstaltungen

Ein Tribut an Martin Luther

In ganz Deutschland feiert die Evangelische Kirche 2017 das Luther-Jahr. Auch die Kirchengemeinden in Langenhagen nehmen die Person Martin Luther, sein Werk und sein Leben in den Fokus. Eine Broschüre des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen informiert über die speziellen Veranstaltungen.