Der MTV Engelbostel-Schulenburg hat vom Regionssportbund einen Zuschuss zur Sanierung seiner Tennisplätze erhalten.© Hartung

Langenhagen

MTV erhält Geld für Tennisplatzsanierung

Drei Langenhagener Sportvereine dürfen sich freuen: Der Regionssportbund (RSB) Hannover verteilt sowohl an den MTV Engelbostel-Schulenburg und an den Reit- und Fahrverein Engelbostel als auch an den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide Zuschüsse für den Sportstättenbau.