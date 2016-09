Ute Lücker (von links), Hanne Niescken-Voigt und Frieder Korff vor dem Kunstraum in Langenhagen.© privat

Langenhagen

Kunstraum will mehr Künstler ansprechen

Der Kunstraum will neue Wege beschreiten – und so neue Künstler für sich gewinnen. Die Verantwortlichen versprechen sich davon eine noch größere Vielfalt. Diese wollen die Verantwortlichen um Hanne Niescken-Voigt zunächst aber mit einer am nächsten Wochenende beginnenden Ausstellung unter Beweis stellen.