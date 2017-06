Blick auf das Fridericianum in Kassel mit documenta-Banner zwischen den Säulen.© Uwe Zucchi (Archiv)

| Rebekka Neander

Langenhagen

Mit Kunstverein und VHS zur documenta

Seit letzten Mittwoch ist sie eröffnet: die documenta 14 in Kassel. In den nächsten 100 Tagen wird die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst zeigen, was "von Athen lernen" bedeuten kann. Der Kunstverein Langenhagen und die Volkshochschule laden gemeinsam zu einer Fahrt nach Kassel ein.