| Rebekka Neander

Langenhagen

Kreuzung am Stadtweg wird gesperrt

Voraussichtlich am Dienstag, 12. September, wird die Kreuzung Stadtweg/Hannoversche Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Stadt will an diesem Tag den Asphalt abfräsen und neu aufbringen - vorausgesetzt, es regnet nicht.