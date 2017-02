Pianistin Konstanze Eickhorst konzertiert mit besonderen Werken von Bach über Grieg bis Mendelssohn.© Marco Borggreve

Langenhagen

Eickhorst konzertiert in der Elisabethkirche

Konstanze Eickhorst stellt am 3. März in Langenhagens Elisabethkirche besonderer Werke der Musikliteratur am Klavier vor. Der Kartenvorverkauf hat nun begonnen.