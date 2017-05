Kinder und Eltern bemalen gemeinsam die Figuren, die Autofahrer auf den Kindergarten aufmerksam machen sollen.© Böger

| Thomas Böger

Langenhagen

Bunte Kinder-Figuren sollen Raser stoppen

Bunt bemalte Holzfiguren in Kindergröße werden demnächst am Zaun des Kindergartens der Paulusgemeinde an der Kurt-Schumacher-Allee hängen. Damit wollen die Eltern Autofahrer zu langsamerem Fahren in der Tempo-30-Zone bewegen.