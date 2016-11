An der Freiligrathstraße entstehen bald neue Wohnungen.© Stephan Hartung

Langenhagen

KSG will Wiesenau weiter aufwerten

In Wiesenau ist die Wandlung zu einem modernen Langenhagener Stadtteil sichtbar. Dennoch werden die Anstrengungen fortgesetzt. Die KSG stellt ein Bauprogramm an der Liebigstraße fertig und legt an der Freiligrathstraße den Grundstein für das nächste Projekt.