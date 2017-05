Rettungskräfte suchen nach einer vermissten Person im Silbersee.© Elsner

Langenhagen

Junger Mann stirbt nach Badeunfall im Silbersee

Im Silbersee in Langenhagen ist ein junger Mann am Montagabend ertrunken. Nachdem er am späten Abend als vermisst gemeldet worden war, konnten Feuerwehr und Polizei ihn gegen 23 Uhr bergen. Er befand sich in einem kritischen Zustand, der Notarzt konnte ihn jedoch nicht mehr retten.