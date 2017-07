Die Kinder, darunter einige Könige, freuen sich besonders auf das Sommerfest.© privat

Langenhagen

Schützen bieten wieder ein Sommerfest an

Das Sommerfest steht an: In Schulenburg wird wieder drei Tage auf dem Festplatz Roter Weg gefeiert und für alle Altersgruppen etwas geboten. Das Programm beginnt am Freitag. 28. Juli, um 19 Uhr und endet am Sonntag, 30. Juli, am Abend.