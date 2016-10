Die Polizei war am Wochenende mehrfach gefordert.© Symbolbild

| Roman Rose

Langenhagen

Frau fährt umgebremst auf geparkten Wagen

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr eine 30-jährige Frau aus Langenhagen in Godshorn ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten Wagen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde das auf der Berliner Allee abgestellte Auto dabei mehrere Meter weit verschoben.