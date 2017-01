Die Polizei kündigt eine verstärkte Streifentätigkeit an.© Symbolbild (Archiv)

Langenhagen

Erneut brennen Altpapier-Container

Erneut sind in der Stadt Altpapier-Container in Flammen aufgegangen. Dieses Mal brannten Behälter an der Rathenaustraße. Nun sucht die Polizei Langenhagen Zeugen und kündigt zeitgleich verstärkte Streifentätigkeit an.