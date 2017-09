Beim Haxenabend am Freitag herrscht beste Stimmung.© privat

| Antje Bismark

Langenhagen

Horrido: Schützen feiern in der Innenstadt

Dem Haxenabend am Freitag folgte am Sonnabend die Party im Festzelt: Langenhagens Schützen feiern - und hunderte Gäste feiern mit. Für Stimmung sorgte am dritten Fest-Abend zum ersten Mal NDR 1, vor allem mit Moderator Andreas Kuhnt.