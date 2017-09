Trachten erwünscht: Am Oktoberfest-Renntag sind Dirndl- und Lederhosenträger nicht nur willkommen, sondern haben sogar noch freien Eintritt.© Privat

Langenhagen

In Dirndl und Lederhose zur Pferderennbahn

Dass Oktoberfest und Pferderennen miteinander harmonieren, hat der Hannoversche Rennverein (HRV) schon in den vergangenen zwei Jahren bewiesen: Und so stellen die Veranstalter auch in diesem Jahr auf der Pferderennbahn Neue Bult einen „Oktoberfest-Renntag“ auf die Beine.