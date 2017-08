Jens-Michael Wolters und Stefanie Kowalka-Walden schneiden Hölzer, um den Bach zu stauen und so die Fließgeschwindigkeit zu verringern.© Tomma Petersen

Langenhagen

Freiwillige bauen Barrieren im Bach

In Watthosen und mit Hämmern in den Händen stehen die Mitarbeiter der Firma Xylem aus Godshorn im Wasser und schlagen Stöcke senkrecht in den sandigen Boden des Bächleins. Es führt quer durch den Forst Mecklenheide.