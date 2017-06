Langenhagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Langenhagen gesprengt. Die Täter entkamen unerkannt über die A2. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch unklar. Es ist bereits die dritte Tat dieser Art binnen weniger Tage im Raum Hannover.

Langenhagen. Nach Angaben der Polizei wurde die Filiale der Deutschen Bank an der Walsroder Straße in Langenhagen gegen 3.17 Uhr von einer Detonation erschüttert. Eine Hundestreife der Polizei, die zufällig in der Nähe war und den Knall bemerkt hatte, überraschte wenig später die Täter an der Bankfiliale. Diese flüchteten Hals über Kopf und ließen dabei eine Sporttasche mit mehreren Geldkassetten auf der Straße liegen. In einem bereitstehenden Auto rasten die Täter mit hoher Geschwindigkeit zur Auffahrt der A2 und flüchteten unerkannt in Richtung Berlin.

Unklar war am Morgen, ob die Täter trotz der zurückgelassenen Geldkassetten Beute machen konnten. Auch über den entstandenen Schaden gibt es noch keine Informationen. Gesichert ist hingegen, dass die Filiale vorerst geschlossen bleibt.

Es ist bereits die dritte Tat dieser Art im Raum Hannover binnen 48 Stunden. In der Nacht zu Dienstag hatten zwei Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bank an der Vahrenwalder Straße im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald gesprengt. Daraufhin flüchteten die Unbekannten in einer Audi-Limousine mit ihrer Beute in unbekannter Höhe. Der Schaden an der Bank: rund 40.00 Euro. Erst in der Nacht zuvor hatten zwei Unbekannte einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Podbielskistraße gesprengt.

Vor wenigen Monaten hatten zwei bisher unbekannte Täter einen Automaten der Postbankfiliale am Roderbruchmarkt - ebenfalls im Stadtteil Groß Buchholz - gesprengt. Damals waren die Täter mit einem roten Motorroller geflüchtet. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten es Unbekannte zudem auf den Automaten einer Commerzbank-Filiale in Gehrden abgesehen. Hier entstand ein Schaden in Höhe von 90.000 Euro. In beiden Fällen hatten die Täter Gas in den Vorraum eingeleitet.

frs/Elsner