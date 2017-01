Auch in diesem Jahr stellen Gartenbesitzer wieder ihre grünen Oasen vor.© Hartung (Archiv)

Langenhagen

Die Offene Pforte geht in die 13. Runde

Das Projekt Offene Pforte erfreut sich in Langenhagen seit geraumer Zeit größter Beliebtheit. Wenig verwunderlich, dass die Aktion in diesem Jahr schon in die 13. Runde geht. Neu ist indes, dass Organisator Heinz Jansen in diesem Jahr erstmals von Sabine Sickau bei der Planung unterstützt wird.