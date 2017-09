Langfristig sollen große Teile der IGS Süd neu gebaut werden. Dafür müsste das Schulgelände weit in den Brinker Park nach Westen wachsen. Dessen alter Baumbestand aber soll erhalten bleiben, sagt die Stadt.© Grafik: HAZ/Constrata / Bild: Neander

| Rebekka Neander

Langenhagen

Alte Sporthalle an der Angerstraße fällt

Bis zum Sommer 2018 müssen für die IGS Süd an der Angerstraße mindestens zehn neue Klassenräume bereitgestellt werden. Dafür, so die Empfehlung der Politik, muss die alte Sporthalle abgerissen werden. Die davon betroffenen Sportvereine sollen Zuflucht in anderen Hallen finden können.