Kräfte des THW Hannover-Langenhagen bauen in Nordstemmen die Hannibal-Pumpe auf.© Fabian Müller (THW)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Flut: Feuerwehr und THW sind im Einsatz

Nach den anhaltenden Regenfällen ist auch die Langenhagener Feuerwehr, die zum Bereitschaftszug der Region Hannover gehört und das Technische Hilfswerk in das Hochwassergebiet ausgerückt. Auch am Mittwoch kämpfen die Ehrenamtlichen gegen die Überflutungen an.