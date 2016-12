Mit Scheinwerfern leuchtet die Feuerwehr das Einsatzgebiet aus.© Feuerwehr (Bommert)

Langenhagen

Feuerwehr und Polizei suchen Vermisste

Die Polizei und die mehrere Ortsfeuerwehren aus Langenhagen sind in Krähenwinkel derzeit auf der Suche nach einer vermissten Frau. Es soll sich um eine ältere Dame handeln, die am Dienstagabend nicht von einem Spaziergang in der Nähe des Sportplatzes zurückgekehrt ist.