Gut 30 Zentimeter hoch stand das Wasser nach einem Rohrbruch - drei Stunden musste die Feuerwehr pumpen.© Feuerwehr/Bierschwale

| Antje Bismark

Langenhagen

Wasser überflutet Heizungskeller

Mehr als drei Stunden haben Feuerwehrleute am Freitagnachmittag am Brinkholt das Wasser aus einem Heizungskeller abgepumpt. Anwohner bemerkten gegen 13.30 Uhr, dass dort ein Wasserrohr an der Hauptwasserzuleitung gebrochen war. Sie alarmierten die Ortsfeuerwehr Langenhagen.