In einem ersten städtebaulichen Entwurf hat die Stadt rund 150 Wohneinheiten auf dem angestrebten Areal eingeplant.© Stadt Langenhagen

| Rebekka Neander

Langenhagen

Debatte ums Weiherfeld bleibt spannend

Jetzt kommt es auf jede Stimme an: Der Stadtplanungsausschuss hat am Donnerstag mit großer Mehrheit für einen Grundstückskauf östlich des Weiherfeldes gestimmt. Ob dieses Votum durch den Rat am 19. Juni bestätigt wird, ist indessen offen. Der Ortsrat ist mehrheitlich dagegen.