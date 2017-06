Die Jubilare stellen sich gemeinsam mit Pastor Claus Venz (rechts im Bild) für ein Erinnerungsfoto in den Altarraum.© Privat

| Sven Warnecke

Langenhagen

Erstmals goldene Konfirmation in Kirche

Die Matthias-Claudius-Kirche für Krähenwinkel und Kaltenweide erhielt am 14. Juli 1963 ihre Weihe. Dennoch hatte es bis zum heutigen Tage gedauert, dass in der Gemeinde ein 50-jähriges Konfirmanden-Jubiläum gefeiert werden konnte. Nun war es am Wochenende so weit.