Wieder Einbruch in einen Kindergarten

| Sven Warnecke

Langenhagen

Die Reihe von Einbrüchen in Langenhagener Kindertagesstätten reißt nicht ab. Dieses Mal haben Unbekannte einen Kindergarten in Wiesenau heimgesucht. Die Polizei sieht bei den Taten durchaus einen Zusammenhang und bittet um Zeugenhinweise.

Langenhagen. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), waren die Täter zwischen Freitag gegen 15.30 Uhr und Montag etwa 7.30 Uhr über den Grundstückszaun der Kita an der Straße An der Autobahn geklettert. Anschließend hatten sie bei mehreren rückwärtigen Fenstern versucht, diese aufzuhebeln. Als ihnen das bei einem gelang, durchwühlten die Einbrecher anschließend die Büros und Gruppenräume. Über die Art der Beute konnte Vieglahn am Dienstag noch keine Angaben machen. Die Ermittler konnten indes aber Spuren sichern, die nun mit von anderen Tatenorten stammenden verglichen werden, berichtet der KED-Leiter.

Denn erst in der vergangenen Woche waren Einbrecher in den Kindergarten an der Leibnizstraße eingestiegen und hatten dabei einen Computer sowie Bargeld gestohlen. Die DRK-Kindertagesstätte ist in Langenhagen nicht die erste Einrichtung dieser Art, die von Einbrechern heimgesucht worden ist. Jüngste Opfer waren unter anderem die Kita Krähenwinkel sowie die Gesamtschule an der Konrad-Ade­nauer-Straße. In allen Fällen wurde nach Bargeld gesucht. In Krähenwinkel waren die Diebe innerhalb weniger Wochen gleich zwei mal in die Einrichtung eingedrungen und brachen dort sogar jede einzelne Wechselgeld-Kassette auf.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.