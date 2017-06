Till Bittner schaut seinem Pastor Rainer Müller-Jödicke im Landesfunkhaus über die Schulter.© Privat

| Sven Warnecke

Langenhagen

Tills Geschichte auf Plattdeutsch im Radio

Till Bittner ist leidenschaftlicher Feuerwehrmann in Schulenburg. Aber das, was den Förderschüler trägt, ist sein Glaube, ist sich Pastor Rainer Müller-Jödicke sicher. Darum hat er sich in der Martinskirchengemeinde auf die Konfirmation vorbereitet. Die Geschichte erzählt nun der Pastor im Radio.