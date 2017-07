Diebe brechen zur Arbeitszeit in Büro ein

| Sven Warnecke

Langenhagen

Einbrüche, Diebstähle sowie Sachbeschädigungen beschäftigen aktuell die Langenhagener Polizei. Die Ermittler suchen nun die Täter und bitten um Zeugenhinweise. Besonders dreist: In Godshorn traten Einbrecher die Tür zu einem Büro ein, obwohl die Firmenmitarbeiter dort noch tätig waren.

Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Philip Wehr gingen Einbrecher in Godshorn recht dreist vor. Dort traten sie am Donnerstag zwischen 15.30 und 19 Uhr die Tür zu einem Büro eines Firmenkomplexes am Frankenring ein, obwohl dort noch die Mitarbeiter tätig waren. In dem Büroraum selbst brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten eine Kassette mit Bargeld. Den Schaden beziffert Wehr auf etwa 150 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in ein Einfamilienhaus am Caroline-Herschel-Weg in Kaltenweide. Dort nutzten die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner zwischen Donnerstag, 20. und 27. Juli. Wehrs Angaben zufolge hatten die Einbrecher eine rückwärtig gelegene Garagentür aufgehebelt. Was die Einbrecher entwendeten, stand am Freitag noch nicht fest.

Die Gelegenheit, durch ein leicht geöffnetes Autofenster eine Tasche zu stehlen, nutzte nach Polizeiangaben ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 15.15 und 15.26 Uhr auf dem CCL-Parkplatz an der Schützenstraße. Der Täter erbeutete dabei auch eine geringe Menge verschreibungspflichtiger Medikamente. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Auch ein Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Langenhagener Polizei. Ein Unbekannter hatte am Donnerstag zwischen 9 und 20 Uhr mit einem spitzen Gegenstand ein im CCL-Parkhaus auf der dritten Ebene abgestelltes Auto großflächig verkratzt. Die Ermittler beziffern den Schaden an dem Opel Astra auf etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.