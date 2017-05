Die Polizei sucht Einbrecher.© imago stock&people

| Roman Rose

Langenhagen

Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Mindestens diversen Schmuck haben Einbrecher am Freitag zwischen 15.08 und 18.30 Uhr aus einem Zweifamilienhaus am Bauernwinkel in Langenhagen gestohlen. Ein Einbruchversuch bei Zwölf Apostel dagegen scheiterte.