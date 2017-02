Müssen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung um ihren Arbeitsplatz fürchten? Ein Antrag zum Haushalt 2017 sorgt im Rathaus für große Verunsicherung, viele Mitarbeiter wollen am Dienstag deshalb an der Ratssitzung teilnehmen.© Neander

| Antje Bismark

Langenhagen

Unruhe im Rathaus: Fallen Stellen weg?

Vom Vorwurf einer Drohkulisse, von der ein Ratsherr in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag sprach, wollen sich die Beschäftigten der Stadtverwaltung nicht abschrecken lassen: Viele der 950 Frauen und Männer, die bei der Stadt angestellt sind, wollen am Dienstag zur Ratssitzung gehen.