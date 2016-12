Die Polizei hat in Godshorn einen mutmaßlichen Metalldieb gestellt.© Symbolbild (Archiv)

Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die in zwei nahe gelegene Gewerbebetriebe in Langenhagen eingebrochen haben. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, steht noch nicht fest, wird aber untersucht. Außerdem haben Beamte des Kommissariats einen mutmaßlichen Metalldieb in Godshorn vorläufig festgenommen.

Langenhagen/Godshorn. Eine Anwohnerin hatte am Sonnabendmorgen die Polizeiwache darüber informiert, dass bei einem Reifenhandel an der Hanseatenstraße eine Außentür offen steht, berichtete am Sonntag eine Sprecherin der Polizei Langenhagen. Diese wurde von Einbrechern aufgehebelt. Anschließend entwendeten die Täter Kompletträder und Werkzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag etwa 16 Uhr und Sonnabend etwa 6 Uhr. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Bei einem benachbarten Autohaus am Mühlenfeld waren Einbrecher am Sonnabendmorgen ebenfalls aktiv. Sie drangen zwischen 2.15 und etwa 3.30 Uhr in das Lager ein. Doch offenbar wurden die Täter gestört und flüchteten ohne Beute.

Ein 20 Jahre alter Langenhagener muss sich seit Sonnabend wegen des Verdachts des Metalldiebstahls und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Der Mann wurde von der Polizei gegen 16 Uhr auf einem Firmengelände am Frankenring in Godshorn gestellt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte eine Anwohnerin die Wache informiert. Die Beamten entdeckten daraufhin den 20-Jährigen, der sich auf dem Gelände mit seiner gleichaltrigen Freundin aufhielt. Im Auto fand die Polizei Metallteile, deren Eigentum der junge Mann nicht belegen konnte. Da die Zeugin zudem beobachtet hatte, dass der 20-Jährige das Auto gefahren hatte, kommt auf ihn noch ein weiteres Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Dieser war ihm in der Vergangenheit entzogen worden, berichtete die Beamtin weiter. Da die Freundin als Fahrzeughalterin die Fahrt geduldet hatte, kommt auch auf sie ein Strafverfahren zu.

Hinweise zu den Diebstählen erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke