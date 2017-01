Langenhagen

Mercedes-Embleme, Navigationsgeräte, Nebelscheinwerfer und Airbags: Die Polizei Langenhagen sucht für die jüngsten Diebstähle nun die Täter - und bittet zugleich um Zeugenhinweise.

Langenhagen. Unbekannte hatten es am Flughafen reihenweise auf Embleme von Mercedes Benz abgesehen. Mitarbeiter des Parkservice am Langenhagener Airport hatten am Donnerstag den Diebstahl an 15 Autos bemerkt und die Polizei alarmiert. Von einem Mercedes wurden darüber hinaus auch die Nebelscheinwerfer gestohlen.

Zudem sucht die Polizei Langenhagen Zeugen für zwei Autoaufbrüche an der Grafenberger Straße und am Stadtweg in Engelbostel. Dort hatten es die Täter zwischen Mittwoch etwa 18 Uhr und Donnerstag gegen 10 Uhr auf die Navigationsgeräte und Airbags von einem VW Touran und einem Audi A 6 abgesehen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 18 Uhr und etwa 19.20 Uhr in ein Wohnhaus Im Rehwinkel in Krähenwinkel eingedrungen. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchsucht, berichtet Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Rüdiger Vieglahn am Freitag. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke