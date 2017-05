Gleich vier Fahrzeuge der Marke BMW sind in den vergangenen Tagen in Langenhagen aufgebrochen worden.© Symbolbild (Archiv)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Autoknacker in Langenhagen angerichtet. Die Unbekanten brachen zwischen Sonnabend und Dienstag vier BMW auf. Anschließend wurden die Multifunktionslenkräder samt Airbag ausgebaut. Nun sucht die Polizei die Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, schlugen die Autoknacker an Kohnes Kamp in Schulenburg zwischen Montag etwa 20 Uhr und Dienstag gegen 7 Uhr eine Seitenscheibe eines dort geparkten 1er-BMW ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad samt Airbag aus. Vieglahn beziffert den Schaden auf circa 1000 Euro.

Ein weiterer Aufbruch im Dorf und zur etwa gleichen Zeit ereignete sich an Kuhlmanns Kamp. In diesem Fall wurde ebenfalls eine Seitescheibe eines 5er-BWM eingeschlagen und das Lenkrad mit Airbag gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Bereits zwischen Sonnabend gegen 22 Uhr und Dienstag circa 12.30 Uhr wurde aus einem an der Bohlwiese in Engelbostel abgestellten 2er-BMW das Multifunktionslenkrad mit Airbag gestohlen. Auch dort hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Den Schaden beziffert Vieglahn auf etwa 1000 Euro.

An der Feldstraße in Langenhagen wurde zwischen Montag etwa 19 Uhr und Dienstag gegen 5.50 Uhr ein 3er-BMW aufgebrochen. Auch in diesem Fall wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Lenkrad samt Airbag und das fest eingebaute Navigationsgerät ausgebaut. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro.

Angesichts der Vorgehensweise, des Tatzeitraums und der ins Visier genommenen Automarke gehen die Ermittler Vieglahns Angaben zufolge von einem Zusammenhang aus.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.