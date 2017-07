Eine Elektroladestation steht vor dem Rathaus Langenhagens.© Simon Binge

| Rebekka Neander

Langenhagen

Offensive an der Auto-Steckdose

Elektroautos sollen in Langenhagen ein engeres Lade-Netz erhalten. Die Stadt geht mit Enercity und den übrigen Mitgliedern des Verbundes ProKlima in die Werbeoffensive für zusätzliche Lade-Säulen. Dafür wird in den nächsten drei Jahren ein Fördertopf von insgesamt 7,5 Millionen Euro bereitgestellt.