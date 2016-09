Der Quartierstreff erhält für das Begegnungsprojekt "Talk-Cafe" einen Zuschuss von der Region Hannover. © Sven Warnecke

Langenhagen

Vier Integrationsprojekte werden gefördert

Die Region unterstützt vier Integrationsprojekte im Norden Hannovers. In diesem Jahr fließen aus dem Fonds „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ knapp 155.000 Euro an 30 Projekte, darunter drei in Langenhagen und eines in Burgwedel. Dafür hat der Regionsausschuss am Dienstag grünes Licht gegeben.