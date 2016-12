Langenhagen

Einbrecher haben am Mittwoch aus zwei Objekten in Langenhagen und Schulenburg Schmuck, Elektronik und Bargeld gestohlen. Nun sucht die Polizei die Täter.

Langenhagen/Schulenburg. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Mario Mantei kletterten Unbekannte am Mittwoch zwischen 17.15 Uhr und etwa 22.25 Uhr an der Fichtenstraße in Schulenburg auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Offenbar hatte der Täter eine Holzbalustrade als Kletterhilfe benutzt. Anschließend hebelte er die Balkontür auf und durchwühlte die Räume. Der Einbrecher erbeutete Schmuck.

Der zweite Einbruch ereignete sich am Annabergweg in Langenhagen. Dort warfen Unbekannte zwischen 17.30 und etwa 19.10 Uhr einen Pflasterstein in die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses. Die Täter erbeuteten Schmuck, Bargeld und Elektronikgeräte. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 3000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke