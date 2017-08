Diebe nutzen Leiter für Einbrüche

| Sven Warnecke

Langenhagen

Bei zwei Einbrüchen haben Diebe Mitte Juli am Annabergweg in Langenhagen eine alte Holzleiter als Hilfsmittel genutzt. Nun sucht die Polizei den Eigentümer der Leiter. Die Ermittler vermuten, dass der schwere Tritt in der Nachbarschaft gestohlen worden sein dürfte.

Langenhagen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei hatten die Täter Mitte Juli am Annabergweg in Langenhagen die Abwesenheit der Bewohner von zwei Einfamilienhäusern genutzt, um dort einzubrechen. In beiden Fällen wurde eine alte Trittleiter aus Holz verwendet, die am zweiten Tatort dann auch stehen blieb. Aufgrund des Gewichtes gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten diese in der näheren Umgebung gestohlen haben dürften. Nun wird der Besitzer des Tritts gesucht, um so möglicherweise weitere Hinweise auf die Einbrecher zu bekommen.

Außerdem sucht die Polizei Unbekannte, die am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr versucht haben, in eine Tankstelle im Kaltenweider Ortsteil Kiebitzkrug einzubrechen. Die Täter hatten versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Allerdings haben sie dabei die Alarmanlage ausgelöst. Möglicherweise flüchteten die Einbrecher anschließend mit einem dunklen VW Bus. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zwischen Sonnabend gegen 19 Uhr und Sonntag etwa 0.30 Uhr brachen Diebe einen Staubsauerautomaten auf dem Gelände einer Waschanlage an der Gradestraße auf. Die Täter erbeuteten Münzgeld. Bei zwei weiteren Automaten scheiterten die Unbekanten indes. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Wie ein Sprecher der Polizei jedoch mitteilt, dürfte die Beute äußerst gering ausgefallen sein, da die Automaten täglich geleert werden würden.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.