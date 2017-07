Die Polizei sucht nach einem Autoaufbruch die Täter und bittet um Hinweise.© Symbolbild (Archiv)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Autoknacker stehlen mobiles Navigationsgerät

Nach einem Autoaufbruch am Wochenende in Langenhagen sucht die Polizei nun die Täter. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Außerdem wird eine Passantin gesucht, die die eingeschlagene Fahrzeugscheibe am Brinkolt zuerst entdeckt und die Polizei alarmiert hatte.