Ein Wohnungseinbruch und ein gestohlenes Auto beschäftigt aktuell die Polizei in Langenhagen. Nun suchen die Ermittler die Täter und bitten um Zeugenhinweise.

Langenhagen/Kaltenweide. Der Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Voigtwiese ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 10.30 und 11 Uhr. Der unbekannte Täter hatte nach Auskunft von Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, zunächst die Garage aufgehebelt. Mit Hilfe einer auf dem Grundstück stehenden Leiter versuchte der Einbrecher dann ein Fenster im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Als das misslang, schlug der Unbekannte schließlich die Fensterscheibe ein. Es wurde sämtliche Räume durchwühlt und dabei Schmuck entwendet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

In Kaltenweide wurde zudem zwischen Mittwoch etwa 19 Uhr und Donnerstag gegen 4.50 Uhr ein VW T5 gestohlen. Das silberblaue Fahrzeug war an den Weberkolkwiesen abgestellt. Der Wert des VW wird von der Polizei mit etwa 10.000 Euro angegeben.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.