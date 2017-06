Ein Einbrecher ist tagsüber in eine Wohnung an der Schönefelder Straße eingedrungen.© Symbolbild (Archiv)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Ein Einbrecher ist unweit des Langenhagener Polizeikommissariats am Mittwoch tagsüber in eine Wohnung eingestiegen. Dabei wurde der Jugendliche von der Mieterin überrascht. Nun suchen die Ermittler den Täter und bitten um Zeugenhinweise.

Langenhagen. Nach Auskunft des Langenhagener Leiters des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, ereignete sich der Tageswohnungseinbruch in dem Mehrfamilienhaus an der Schönefelder Straße am Mittwoch zwischen 13.55 und 14.30 Uhr. Der Täter war auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus gelangt und hatte dann eine Wohnungstür aufgehebelt. Allerdings rechnete der Unbekannte offenbar nicht damit, dass die Mieterin im Schlafzimmer schlief. Denn er betrat auch diesen Raum und holte sich aus dem Nachtschrank eine Handtasche samt Portemonnaie der Frau. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Allerdings wurde die Schlafende von einer Bewegung des Täters geweckt, der daraufhin sofort die Flucht ergriff.

Dieser konnte vom Opfer als 16 bis 17 Jahre alter Jugendlicher beschrieben werden. Er soll etwa 1,60 Meter groß sein sowie kurze, hellblonde und lockige Haare haben. Zur Tatzeit trug der Einbrecher eine beigefarbene Hose und Oberbekleidung sowie einen bunten Rucksack.

Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215.