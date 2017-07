| Sven Warnecke

Langenhagen

Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Langenhagen und Kaltenweide sucht die Polizei nun die Täter. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise der Taten, die sich zwischen Freitag letzter Woche und Donnerstag ereignet haben.

Langenhagen/Kaltenweide. Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), hatten Unbekannte zwischen Freitag, 30. Juni, etwa 10 Uhr und Donnerstag gegen 13 Uhr ein im Hochparterre gelegenes Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Walsroder Straße in Kaltenweide aufgehebelt. Anschließend durchwühlten sie die Räume und flüchteten wieder über den gleichen Weg. Was die Unbekannten erbeutet haben, stand am Freitag noch nicht fest.

An der Greifenberger Straße wurde zwischen Dienstag etwa 7 Uhr und Mittwoch gegen 15 Uhr ein Einfamilienhaus zum Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten verschiedene Werkzeuge eingesetzt, um die Haustür aufzuhebeln, berichtet Vieglahn weiter. Dabei hätten sie auch eine bislang nicht näher identifizierte Flüssigkeit auf dem Türblatt verteilt. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt. Auch in diesem Fall steht die Art des Diebesgutes noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.