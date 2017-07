Die Polizei sucht nach einem Einbruchversuch und einer Unfallflucht Zeugen.© Symbolbild

| Sven Warnecke

Langenhagen

Stabile Haustür hält Einbrechern stand

Die Polizei sucht Einbrecher, die während des Urlaubs einer Familie versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Horner Straße in Langenhagen einzudringen. Doch das gelang den Unbekannten nicht. Die Haustür hielt den Hebelversuchen stand. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.