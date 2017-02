Gut 20 Quadratmeter Beetbepflanzung stehen in Flammen.© Feuerwehr (Bierschwale)

Zuerst brennt ein Beet - dann ein Mülleimer

Erst brannte ein Beet am Schulzentrum Langenhagen, einige Stunden später dann ein Papierkorb. In beiden Fällen war die Feuerwehr am Montagabend vom nahen Gerätehaus rasch zur Stelle. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.