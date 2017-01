Bereits beim ersten Einsatz hat die Helfen-AG des Gymnasiums Langenhagen viel geschafft.© Norberg

Langenhagen

Jugendliche helfen der Kreuzkröte

Die Naturschutzjugend Langenhagen trifft sich am Sonnabend, 4. Februar, um 11 Uhr im Bereich der Kleingewässer an der Kugelfangtrift in Hannover zum Pflegeeinsatz. Ziel ist, den Lebensraum der Kreuzkröten zu erhalten. Noch werden weitere Jugendliche gesucht, die sich an der Aktion beteiligen.