Familie Ogiermann ist schon zum vierten Mal bei der Nacht der Lichter dabei.© Anna Feininger

Langenhagen

Wegen Kälte beginnt das Feuerwerk früher

Das Lichterspektakel am Silbersee lockte auch in diesem Jahr die Massen an. Trotz Minusgraden waren knapp 2000 Gäste bei den zwei Laternenumzügen mitmarschiert und hatten sich das Highlight des Abends am Ufer des Silbersees angesehen, das große Feuerwerk.